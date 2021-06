Sunnmøre kammermusikkfestival

Nyhende

Fredag 28.mai kom Wolfgang Plagge og Annar Follesø opp til Volda for å planlegge årets festival og samstundes halde ein konsert for festivalens veneforeining.

Fokuset for årets festival ligg mykje på komponisten Stravinskij, og det er i år 50 år sidan han døydde. I den kunstnarlege visjonen for tematikken i desse festivalane so ligg der ein raud tråd frå år til år. I år er temaet musikk som vart skapt og komponert i den siste fasen av komponistens liv, medan neste års tema allereie er spikra og vil omhandle barndom og verk komponerte i ung alder. Dei kunstnarlege leiarane meiner at musikk fyrst og fremst er eit språk.

Til spørsmålet om kvifor akkurat dette temaet, seier dei at dei ynskjer å belyse korleis nokre typer habilitetar modnast med alder.

Nokre av artistane har vore med på festivalen før, og nokre er nye, som den unge cellisten Birgitta Oftestad (19).

Festivalen startar med Draumekonsert, ein konsert der ein kan få høyre unge talent og elevar ifrå kulturskulane. Det er ein viktig del av festivalen, det å ha fokus på born og unge. Det vil verte utdelt eit talentstipend og leiinga oppmodar aktuelle deltakarar til å melde seg på dette. Det vert også komposisjonskurs med Magnar Åm 11.-12. juni. Ein kan finne informasjon om alt på heimesidene. Det vert undervisningstilbod på piano, stryk, song og blås, der elevar som speler klassisk musikk kan få undervisning frå festivalens artistar. Her kan unge musikarar kanskje få nokre nye perspektiv, møte nokon som har vore aktive som utøvande musikarar lenge og kanskje kan eit frø verte sådd, ein prosess verte sett i gong. Det er ope for alle nivå.

Musikken ein kan oppleve under festivalen kan skildrast både som kammermusikk, klassisk musikk og som samlebegrepet kunstmusikk. Kunstmusikk sjåast ofte på som eit smalare felt, då det ikkje er kommersielt, altso ikkje laga med tanke på størst mogleg omsetjing og popularitet. Men, det er ikkje utilgjengeleg og plutseleg kan det vere 1 verk, 1 song eller ein fascinasjon for ein komponist som verkeleg treff lyttaren og ei dør kan opne seg.

Dette er også konsertar der det intime står sterkt og lokala som konsertane er i speler også ei rolle. Det forventast at det vert ekstra hyggeleg å vere både publikummar og artist på denne festivalen i år. Artistane samspeler på alle konsertane og det vert ein god kjemi når ein tilbringer ei veke saman, dette gjenspeglast i framføringane.

Konserten dei to kunstnarlege leiarane gjorde var arrangert og bestilt av festivalens veneforeining. Det var godt oppmøte og smittevernet var på plass. Wolfgang og Annar spelte ein fantastisk tolkning av Beethovens krevjande Kreutzersonate, før dei flaug tilbake til hovudstaden. Ein dag som lova godt om sjølve festivalen i september.