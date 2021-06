Stor lokal verneverdi på Kvalsund

Nyhende

Det er konklusjonen etter at marinarkeologar frå Bergen sjøfartsmuseum gjorde undersøkingar i området Teigevika på Nerlandsøy for nokre år sidan. Føremålet var å registrere eventuelle marine kulturminne i eit sjøområde bak moloen på Kvalsund-hamna som etter planen skal fyllast ut for naustføremål. Rapporten viser til at det blei utført dykking i heile planområdet, ned til sju meter djupne, og sonda ned i botnmassane utan at det blei avdekka undersjøiske kultur- minne av noko slag.