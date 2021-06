Om beitepress frå hjort og grågås

Nyhende

Herøy Senterparti har motteke fleire meldingar frå folk som er uroa over fylgjene av auken i bestanden av hjort i Herøy. I media er det siste tida er det også fleire rapportar om auka skade på beitemark. Det som er mindre omtala er skaden dyra gjer på hagane til folk. Hjorten blir stadig mindre sky og mengda av flått aukar på også nær hus. Auka mengde av flott kan medføre at folk blir sjuke, i tillegg til kva det gjer med trivselen

Herøy Senterparti meinar at det no må gjerast andre grep enn det viltnemnda hittil har teke. Herøy Senterparti meinar at avskytinga av hjort no må aukast så mykje at det fører til ei stamme på eit lavare nivå enn i dag. Viltnemnda synest hittil å ha vore mest oppteken av å sikre ein stor og robust hjortestamme for optimal jakt og i liten grad ta omsyn til skadane denne store bestanden gjer.

Noko av same situasjonen opplever ein med grågås som også utgjer eit beitepress. Her synes åpningstidspunkta for jakt å vere skreddarsydd for at flokkane har forlete plassen når jakta startar.

Vil ordføraren ta initiativ for å gjere noko med denne situasjonen, eller må folk innstille seg på å leve med den?

Ordføraren svarar

Hjorteforvaltinga i Herøy kommune er grunneigarstyrt gjennom 3 godkjende hjortevald. Kvart vald utarbeider 3-årige bestandsplanar med målsetting og avskytingsplan for perioden. Det er Utval for vilt, fisk og friluft som godkjenner desse planane. Målsettinga i planane samsvarar med forvaltingsplanen for hjort i Herøy. Del av ordlyden i målsettinga er: Bestanden av hjort skal ha ei god alders- og kjønnssamansetting, og ein storleik som hindrar beiteskader og trafikkskadar av omfang.

Kommunen har og ei rolle når det gjeld prosjekt, innhenting av ny kunnskap og informasjon til valda. Herøy er med i eit 5-årig hjortemerkeprosjekt, Vesthjort, som famnar om 9 kommunar på Sunnmøre og i Nordfjord. Hensikta med prosjektet er å finne ut meir om hjorten sine leveområde og trekkmønster.

I 2020 vart det tildelt fellingsløyve til 122 dyr og felt 102 dyr. Det gir ein fellingsprosent på 84%. Frå 2013-2019 låg fellingsprosenten frå 60 til 70%. Dette viser at det ikkje er rammene i bestandsplanane eller tildelingane som avgrensar fellingane.

For vårteljing av hjort ser vi i snitt ein stigane trend i tal dyr som vert observert. Verforhold, tidleg/ sein vår og tidspunkt for gjødsling verkar inn på resultatet av teljinga, men siste 10 åra ser vi ein trend med at tal sette dyr aukar. I tillegg registrerer jegerane Sett hjort data i Hjorteviltregisterert undervegs i jakta. Her og ser vi ei auke i talet observasjonar siste åra.

Men differansen mellom tal tildelte fellingsløyve og tal felte dyr syner at det er rom for å felle meir dyr innafor dei rammene som er godkjent av kommunen.

Men kanskje er det noko meir å hente på betre jaktorganisering i enkelte vald og jaktfelt.

Hjorten vil alltid søkje å finne dei beste beita. Nytt gras som spirar om våren er næringsrikt og godt beite for hjorten, og vi ser ofte at dei eksponerer seg på opne marker i grålysinga og skumringa. Hjorten tek og vegen inn i hagane der han finn attraktive vekstar å beite på. Fleire plantesenter og hageselskap kan gje gode råd om blomar og hageplanter som er lite attraktive for hjorten. Grunneigarane i valda er og merksame på problematikken, og derfor er «minske beiteskade» ein del av målsettinga i planane. Vi kjenner og til samarbeid mellom grunneigarar og hageeigarar for å ta ut plagsame «hage- hjortar».

År om anna vert det søkt om å felle hjort som skadedyr. Det kan gjevast løyve til å ta ut spesifikke dyr som beitar på grasmarker som skal haustast til dyrefôr. Vilkåret for slik skadefelling er at skaden kan medføre vesentleg økonomisk tap for gardbrukaren. Siste skadefellingsløyve på hjort vart gitt på 2 dyr på Jøsok i fjor.

Gåseforvalting

Frå mars til juni gir kommunen skadefellingsløye på grågås ved delegerte vedtak. Reglane for å gi skadefellingsløyve vart heimla i ny og strengare forskrift i fjor. Løyva vert gitt til gardbrukarar som skal hauste graset til grovfòr, men det vert og stilt krav at dei må gjere tiltak for å halde grågåsa unna. Det kan mellom anna vere å sette opp stengsel ned mot sjøen eller å skremme vekk gås som beitar på markane.

Andre innbyggjarar i kommunen som er plaga av grågåsa, må ty til skremmetiltak.

Kommunen kan søkje om å få starte grågåsjakta 14 dagar tidlegare enn ordinær jaktstart som er den 18.august. Vilkåret er at kommunen må utarbeide ein ny forvaltingsplan og deretter søkje Statsforvaltaren om godkjenning av denne planen og om innføring av lokal forskrift for tidleg jaktstart.

Flåttproblematikk

Det er fleire årsaker til at det er meir flått no enn tidlegare år. Varmare klima fører til at flåtten etablerer seg i nye område. Meir vegetasjon i utmarka eller gjengroing fører til at det er lettare for flåtten å feste seg i kleda når vi går gjennom vegetasjonen. Folkehelseinstituttet skriv på heimesida si at det er vanskeleg å kjempe ned flåtten i naturen. Vi menneska må sjølv førebyggje flåttbitt ved å kle oss rett og bruke insektmiddel når vi er i flåttområde.