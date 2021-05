Pandemien har framleis taket på oss

Nyhende

Vi går inn i ein ny sommar der dei fleste gjeremål vert sterkt påverka av Covid-19. Pandemien har framleis eit tak på oss, sjølv om mykje tyder på at vaksinasjonsprogrammet snart skal vere kome så langt at dei fleste av oss kan senke skuldrene litt.

Likevel gjeld framleis dei same råda denne sommaren som i fjor: Hald avstand, hugs hygiene og pass på den berømte meteren. Det er framleis svært avgrensa med arrangement, og store samingar med folk, som gjerne høyrer sommaren til, kan vi framleis berre drøyme om. Til dømes er begge spela «våre», Herøyspelet og Kong Arthurspelet, avlyste – nok ein gong.

Vaksineringa av den norske befolkninga, i alle fall på våre breiddegrader, har gått treigaren enn kva vi vart førespegla ved juletider. I tillegg har vi fått nye og meir spreiingsvillige variantar av Covid-19, til dømes den britiske. Seinast for nokre veker sidan var det eit relativt stort korona-utbrot i Sande, noko som minna alle på alvoret i situasjonen.

Styresmaktene har stort sett fått rosande omtale for si handtering av pandemien. Nokre feilskjer har det naturleg nok blitt. Dette er ukjent terreng også for dei styrande. Vedtaket om å tilby friske og godt verna stortingsrepresentantar vaksine allereie no, er ein bommert. Det inngir lite tillit til dei styrande når dei folkevalde skal ha vaksine før storparten av risikogruppene i samfunnet har fått vaksine, folk med risiko for alvorleg sjukdom og det som verre der, om dei vert smitta.

Lokalt kjem kommunane med informasjon både om smitteoppdateringar og vaksinering. Vi merkar ein stor skilnad i ressursar til slikt arbeid i Herøy og Sande. Medan Herøy har eit apparat i sving som oppdatererer raskt, godt og med tydeleg kommunikasjon, er det litt meir utfordrande å få nytt frå Sande. Men at helsevesenet i kommunane står på og framleis gjer ein kjempejobb i denne til dels ekstreme situasjonen, det er det uansett ingen tvil om.