Nyhende

Dei går no i gang med ein konkurranse der dei vil at folket skal fungere som jury. Lokalbanksjef Henning Karlsen seier at den best pynta butikken i Fosnavåg vil få 5.000 kroner i premie. I tillegg ønskjer dei å trekke ut ein av stemmegjevarane, som vinn gåvekort på 5.000 kr til lokalhandel i Fosnavåg.