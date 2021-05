Taktskifte i saka om ny Bergsøy skule i Herøy kommunestyre:

Samrøystes for å gå vidare med tidlegare planar

Samanlikna med formannskapsmøtet førre veke var tonen under torsdagens kommunestyre mykje meir harmonisk i saka om ny Bergsøy skule. Politikarane gjekk samrøystes inn for å gå vidare med tidlegare vedtatt byggeprogram, samt at sak blir tatt opp i budsjetthandsaminga.