Best i fylket!

Nyhende

– Overraska? Nei. Det er kjekt å vinne, men det var difor vi melde oss på.

Vinh Nguyen (17) kikar så vidt opp frå steikepannene på komfyren framfor seg. Han og tre andre av dei totalt fem gutane i klassen er midt i innspurten med å lage til eit måltid til 13 personar. Brorparten er gjestar; samarbeidspartnarar i konkurranseprosjektet som er inviterte til «skulerestauranten» på ein betre lunsj for å feire sigeren.

– Vi vann fordi vi fekk veldig god hjelp frå veldig gode folk på sine felt, seier Jonfred Hagemann Ervik (17).

Her må lærar Ingebjørg Lyster bryte inn:

– Og så trur eg vi klarte å formidle at vi hadde det artig!

Men Jonfrid har absolutt eit poeng. Oppgåva gjekk nemleg ut på å lage ein kort og ein lang film, gjere seg kjend med ein lokal råvareprodusent og eit turistmål/attraksjon, og til slutt komponere ein to rettars meny.

Mat­spire 2021

Mat­spire er ei­gent­leg ein ins­pi­ra­sjons­dag i Mol­de i regi av fyl­kes­kom­mu­nen, som gir del­ta­ka­rar frå hei­le fyl­ke ei inn­blikk i kva kokke- og ser­vi­tør­yr­ket in­ne­ber. På grunn av covid-19, har ar­ran­ge­men­tet vor­te av­lyst to år på rad. Di­for bes­tem­te ar­ran­gø­ra­ne å heller lage ein Mat­spire-kon­kur­ran­se; ein for VG1-ele­var og ein for VG2-ele­var. Særs man­ge har del­te­ke. Vin­nar­klas­sen får ein eks­kur­sjon til Stran­da med to over­nat­tin­gar.

Samarbeida med lokale aktørar

Det første klassa gjorde var å ta kontakt med reiselivsutviklar Hilde Bakke Gråberg i Havlandet AS. Ho gav elevane ein kickstart om kva som rører seg innanfor reiselivet i Herøy og gav klassen tilgang til selskapet sin fotobank.

Menyen vart utvikla i samarbeid med Magnus Bergseth ved Kami Skotholmen og Thor-Erik Andersen og Sverre Kleppe ved Folk Spiseri i Ulsteinvik.

– Vi inviterte Lise Chapman i Tango Seaweed til skulen, der ho presenterte sine ulike produkt av tare, og vi fekk tilgang på råvarer til fri bruk, heiter det også i innleiinga til oppgåva.

Til filming, regi og redigering av den største filmen har klassa fått hjelp av Arjan Sydhagen Dalsøren. Den minste har dei laga sjølv.