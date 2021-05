Grønt lys i Herøy, framleis gult i Sande

Nyhende

Torsdag 27. mai byrja steg to i regjeringa sin gjenopningsplan. Han inneheldt mellom anna ei endring i bruken av tiltaksnivå i skulen. Fram til no har det vore statleg bestemt at alle skular og barnehagar skal vere på gult tiltaksnivå, men frå og med 27. mai kan kommunane sjølve bestemme tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Ei endring som mellom anna vil bety at ein går bort frå kohortar. I samråd med kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen innfører Herøy kommune grønt nivå frå måndag 31. mai.