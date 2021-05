Bergsøy IL Fotball inviterer til «6-års Kick off»!

Nyhende

- Vi gler oss til Kick off og håpar å sjå mange sprudlande born denne ettermiddagen! Her får borna prøve fotball med fokus på det sosiale med leik og moro med ball, seier Magnus Myklebust som saman med Konstanse Torgersen Nærø er ansvarlig for arrangementet.

Om koronasituasjon tillet det vil det allereie i juni bli arrangert fotballturnering, og kamp er selvfølgelig eit av dei store høgdepunkta for borna i løpet av året.



I tillegg til Magnus og Konstanse, vil spelarutviklar Ingrid Beate Hide pluss nokre A-spelarar vere instruktørar på Kick off.

- Det blir lagt opp til eit lite infomøte for foresatte medan borna kosar seg med fotball. Dette for å planlegge for vidare fotballaktivitet utover året.

Etter treningsøkta vil borna som deltek få ein is, i tillegg til giveaways frå generalsponsor Sparebanken Møre.