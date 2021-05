Skredvollen ved Munkvoll stadion

Nyhende





Det er svært positivt, og ikkje minst gledeleg for Moltustranda IL, at Herøy kommune vil ta ansvar og kostnaden med skredvollen som må byggast ved idrettsanlegget. Det er nesten det einaste positive ein kan ta med seg i denne saka. For her er det mykje som verkar både uforståeleg og meiningslaust.

Munkvoll stadion har vore her lenge, inkludert klubbhus der det har vore tilstellingar og masse folk i alle aldrar. Men først då anlegget vart utvida med løpebaner, kom det krav frå høgste hald om at det må byggast ein skredvoll som skal verne anlegget, – først og fremst mot snøskred. På grunn av den manglande skredvollen har det ikkje vore mogleg å få fullt grønt lys på å få ta anlegget i bruk.

Heldigvis slepp idrettslaget å bryte ryggen på prosjektet med skredvollen, sidan kommunen no vil ta kostnaden på nær ein halv million kroner, pluss moms.

Idrettslaget og kommunen meinte vollen kunne byggast ovanfor vegen, altså ikkje inneklemt mellom fylkesvegen og idrettsanlegget, men fekk avslag. På vegen er det nemleg ikkje rasfare (statistisk fare for at trafikantar vert tekne). Vollen skal byggast mellom fylkesveg og idrettsanlegg.

NVE vil heller ikkje gje tiltaket støtte, då det «ikkje er innanfor kriteriane». Søknaden gjeld idrettsanlegget, og då gir nemleg ikkje NVE tilskot.

Faren for skred er rekna ut til 1/5000 av eit konsulentselskap. Difor trengst denne fang- eller skredvollen. Slik ser vi det i fleire bygder, der det nærast ikkje er råd å få utført noko, fordi arealet ligg ved eit fjell der ein konsulent har rekna ut at det det finst ein ørlite sjanse for at det ein gong i framtida kan kome eit skred.

Sjølv eksisterande bustadhus blir nekta på bygging fordi reglane har endra seg etter at husa er bygde. Har regelverket blitt altfor stivbeint og vanskeleg?

