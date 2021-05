Folkesjela slår sprekker

Nyhende

Forslaget til ny flagglov er ei viktig symbolsak. Skal det offentlege Norge no dele plassen til det Norske flagget med ulike interesseorganisasjonar? Pride er den fyrste politiske pressorganisasjonen som ber om dette, og meiner dermed at deira sak er så viktig at vi skal ta ned nasjonens flagg til fordel for deira sak og deira flagg. Dette er prøvesteinen for dagens flagglov.

Vi flaggar for det vi meiner, og det vi står for. Slik er det private livet. Vi har alle våre symbol og merker som fortel andre kven vi er, kva vi meiner, eller kven vi støtter. Det offentlege Norge derimot har no i 200 år flagga for vår nasjon med det Norske flagg. Dei offentlege bygg og organisasjonar har representert eit samla folk. Det Norske flagget er symbolet vårt, vår kultur og kva vi står for. Kvar og ein finn sin plass under dette flagget, og det har fram til nyleg vore samlande.

For dei som enno hugsar 2. verdskrig, så veit dei kva for kjensler det var når ein ikkje fekk flagge med det Norske flagget. Når andre flagg tok plassen, og andre verdiar vart pressa på folket. Vi kan mildt seie at «piggane kom ut». Folket tok til våpen den gangen, og kjempa for det dei trudde på.

Går ein for langt når krigen blir eit døme? Kanskje ikkje. Kva for kjensler set ein i spel når det offentlege Norge tek ned det Norske flagget til fordel for flagget til andre organisasjonar og andre verdiar? Samlar vi folket, eller skil vi mellom folkegrupper? Spørsmålet er heilt sentralt, fordi den som heiser flagget på vegne av andre fortel kva for verdiar ein skal ha.

Pride er prøvesteinen. Det er mange som støttar kva Pride representerer, og meiner at deira sak er viktig. Men det er også mange som ser på ideologien til Pride, og meiner at dette representerer umoral. Fri seksuell omgang med kven ein vil, er ikkje slik mange vil fremme i vår nasjon og under vår kultur. Det er ikkje dette ein vil flagge for. Ideologien bak Pride strir også med religionen til både muslimar og kristne, og utfordrar dermed kjerneverdiane til mange innbyggarar. Kjerneverdiar er som kjent vanskeleg å endre, og mange vil heller døy enn å endre standpunkt.

Forslaget til ny flagglov vil medføre auka motsetning mellom folkegrupper, og i praksis starte ein prosess med splitting av samfunnet. Grupper blir satt opp mot kvarandre, meiningar bryt sterkare. Det blir det lokale offentlege Norge som blir satt til å gjere dette. Den Norske folkesjela slår dermed sprekker. Sivilisasjonane vil slå mot kvarandre.

Dersom du ikkje får fortelje ein ukjent person kva du heiter, kva du jobbar med, eller kvar du er frå – kven er du då? Dette er ein enkel test på personleg identitet. For mange er kommunen ein har vakse opp i ein viktig del av identiteten. Å være stolt av kommunen sin er viktig, for ein støttar då opp om lokalsamfunnet. Vi erfarte konsekvensane av dette under kommunereforma, der motstand mot endring var forankra i eigen lokal identitet. Kva vil skje med folk når personleg identitet vært utfordra, og ein startar med å ta avstand frå eiga kommune?

Dersom våre stortingsrepresentantar endar flagglova den 25. mai i år, kva for organisasjonar og flagg skal då få plass på offentlege flaggstenger? Vi såg at NRK på Kristi himmelfartsdag, brukte beste sendetid til å markere Islam. Skal vi ha opp religiøse flagg også? Lovendringa gir rom for dette.

Det har kome inn over 3000 høringssvar på forslag til ny flagglov, og dei aller fleste er imot. Dette burde Stortinget lytte til – men så langt er Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Høgre (H), Senterpartiet (Sp) og Kristeleg folkeparti (Krf) for å endre lova.

Partiet De Kristne er heilt tydelege. Det offentlege representerer vår nasjon, og det er nasjonens flagg som fortel kven vi er. Det er ikkje riktig å overlate ei nasjonal sak til lokale folkestyre.