Hærverk på Anna Olava

- Nokon har vore ombord og kasta eitt av CO2-apparata i sjøen. Vi fekk melding 16. mai om at nokon hadde sett eit brannsløkkingsapparat på botnen av hamna ved Herøy gard, men visste ikkje at det var eitt av dei som tilhøyrde jekta. Vi oppdaga det først når vi skulle gå til Fosnot-kaia for å installere ny redningsflåte 20. mai.