Nyhende

Møre barne- og ungdomsskule har skaffa seg to brakker som etter planen skal nyttast til sykkelverkstad eller motorverkstad, med tanke på elevar som treng eit pusterom eller ein aktivitet. No søkjer skulen om dispensasjon frå byggegrensa i reguleringsplanen slik at brakkene kan få ei best mogleg plassering på skuletomta i Myrvåg.