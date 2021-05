Sjå vår innhaldsrike bildekarusell frå 17. mai

Nyhende

Vi oppmoda våre lesarar til å sende oss bilde frå dykkar 17. mai-feiring, som også i år blir annleis for dei fleste. Vi fekk inn mange fine bildeglimt frå ulike former for markeringar.

Stor takk til alle som har bidrege i denne felles bildedugnaden!

17. mai-feiring på Møre barne-og ungdomsskule I eit spesielt koronaår der ein ikkje får feire 17. mai på vanleg vis, laga vi vår eiga feiring på Møre barne-og ungdomsskule.

Litt tog, litt bilkortesjer og ein solid dose digital nasjonaldag i Sande Pandemien gjer at det framleis vert ein litt amputert 17. mai mange stadar. I Sande har det vore jobba flittig siste vekene for å lage eit TV-show for innbyggarane.

Stor direktesending på nasjonaldagen I år som i fjor vil Tussa vere til stades med kamerateam på markeringar i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre, og vise korps, paradar, helsingar frå ordførarar og mykje meir i ei direktesending leia av Thomas Ryste.