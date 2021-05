Orkla-søksmålet – ein bommert av dei sjeldne

Nyhende

Orkla og Stabbur-makrellen har likevel tapt – i folk sine auge – gjennom det smålege og pinlege søksmålet mot Lofotprodukt og makrellen i tomat som vert produsert i Gjerdsvika. I botn og grunn dreier dette seg ikkje om noko anna enn at Orkla ser på Lofotprdukt som ein brysam konkurrent av ein veslebror som dei kunne få inn eit skikkeleg stikk mot.

Bakgrunnen er at Lofotoprodukt reklamerer med at produktet er kortreist. Det er ikkje makrellen Orkla har retta skytset mot, men i staden tomaten som er importert frå Portugal. Ja vel?! Det vert nærast som å hevde at ein moldensar som reiser til Åndalsnes ikkje reiser lokalt, fordi vedkomande har på seg ein hatt som er produsert i Danmark.

Forlik i striden om kortreist makrell i tomat Det blir likevel inga rettssak mellom Lofotprodukt og Orkla Foods Norge (OFN) då partane har inngått forlik. Men sykkeltur frå Selje til Gjerdsvika blir det uansett.

Skal sykle med makrell frå Selje til Gjerdsvika: Humoristisk bevisføring for retten Med å sykle frå Selje til Gjerdsvika vil dagleg leiar i Lofotprodukt skaffe seg eit sentralt bevis i den føreståande rettssaka mot Orkla.

Faktum er elles at nesten all Orkla sin makrell i tomat vert produsert i Sverige (!), medan altså Lofotprodukt sin makrell i tomat vert laga i Norge, av makrell levert ved mottaket i Selje, nokre mil frå Gjerdsvika.

Det mislukka stuntet frå Orkla nådde riksmedia og vart omtala på TV i beste sendetid. Alt saman har vore enormt dårleg reklame for Orkla, og ført til tilsvarande mengde sympati for Lofotprodukt. Saka gjer at mange av oss kjenner på ein litt bitter bismak når Stabburet sin makrell i tomat skal fortærast. Vi nøler heller ikkje med å rose Lofotprodukt sin makrell i tomat, som smakar fortreffeleg, ja faktisk berre endå betre etter denne bommerten av dei sjeldne frå matvarekjempa Orkla.

Hurra for vår kortreiste makrell i tomat! Du er førstevalet i daglegvarehyllene.