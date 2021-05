Kan hamne på vinylplate ved hjelp av crowdfunding

Nyhende

Finn Børre Coren Voldnes er i grunnen ikkje så glad i å prate om seg sjølv. Han ønsker at musikken hans skal tale for seg sjølv, noko den har gjort i ei årrekkje. Men rett som det er, går musikken og det personlege livet hand i hand – som den gongen komponisten, musikaren og vokalisten frå Fosnavåg vart alvorleg kreftsjuk midt under innspelinga av det som no er plukka ut som ein av 20 norske albumklassikarar; «I draumar fær du» (2008). Det kjem vi tilbake til.