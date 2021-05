Nyhende

Det meiner stiftinga for Herøyspelet, som saknar meir konkret informasjon og framtids- tankar for spelet og området som spelet i dag disponerer i den framlagde handlingsplanen for kystmuseet. Her kjem styret med klare ønske om tettare band mellom Herøyspelet og Herøy gard/Herøy kystmuseum.