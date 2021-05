Nyhende

– Det er godt å vere heime igjen. Det har alltid blitt litt knapt med tid til å gjere alt eg har hatt lyst til når vi er her. Men no er det moro endeleg å kunne ta meg god tid til både det eine og det andre. Eg gler meg mellom anna over å kunne pleie gamle venskap og relasjonar, finne tilbake til røtene mine og nyte naturen. Eg skal gå alle fjelltoppane her ute!