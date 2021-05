No er det hoppetau som gjeld

Nyhende

Det er ungar og hoppetau over heile skuleplassen ved Nerlandsøy skule denne morgonen. Ei som nettopp har henta seg eit blått tau er 5. klassing Ingrid Gjelseth (10). Ho gler seg til å sanke nye poeng i dag.

- I forgårs hoppa eg 36 minutt og i går 43. Det er veldig kjekt, og så er det ein fin måte å vere saman på, seier Ingrid.

Ho synest konkurransen er ein fin måte å få inkludert alle elevane på.

- Alle kan vere med, og det gjer ingenting kor god du er frå før. Vi samlar minutt i lag, og det er så fint, seier ho.

Ingrid kjem også med ei oppmoding til alle vaksne.

- Eg trur også vaksne kan bli flinkare på å hoppe tau. Det er veldig kjekt og så er det bra for hjartet, fortel ho og tek til på dagens økt.

Ivrige elevar

I ballbingen er det ingen fotballar å sjå. I staden er han full av elevar med tau i alle fargar, og 5. klasse er allereie i gang med dagens poengfangst. Domenic Skinnes (9) syns konkurransen er veldig fin å vere med på.

- Vi blir sterkare i beina, og så er det veldig kjekt at vi hoppar i lag, seier Domenic.

Heile klassa er med på hoppinga, bortsett frå dei som er heime grunna sjukdom. Kontaktlærar Lise Myklebust er særleg imponert over kor motiverte elevane er.

- Dei blir så ivrige, og nærast spring ut for å byrje å hoppe i kvart friminutt. Det er sikkert noko med at det blir ei konkurranse, og så hjelper det jo på med fint ver, seier Myklebust.

Nasjonal konkurranse

Den nasjonale kampanjen Hopp for hjartet er ei konkurranse for 4.-7. trinn. Målet er å sanke så mange poeng som mogleg, og det gjer ein for kvart minutt ein hoppar gjennom dagen. Maksimal dagleg poengfangst er 60 poeng, og konkurransen varer frå 4.-12. mai. Myklebust er også imponert over dei eldste elevane ved skulen.

- Det at dei også er med set eit godt føredøme for resten. Vi er heldige som har så fine 7. klassingar ved skulen. Alle blir motiverte for å bli med, og vi ser jo at også dei yngre elevane i småskulen har lyst å hoppe. Det er så fint å sjå korleis hoppinga samlar elevmassen, seier kontaktlæraren.

Og elevane har tenkt å gje alt fram til 12. mai.

- Vi skal vinne, avsluttar dei og tek til på nye minutt med hopping.

Dei andre skulane i Sande og Herøy som er med i årets konkurranse er Larsnes, Leikanger, Møre og Stokksund.