Gjorde heider på tidsvitne

Nyhende

Det var storfint besøk i Oksavika denne frigjeringsdagen. Både ordførar Olav Myklebust, Hareid-ordførar Bernt Brandal, Statsforvaltar i Møre og Romsdal Rigmor Brøste og områdesjef i heimevernet Søre Sunnmøre Hans Ole Låbakk var tilstades. Larsnes Sogelag stod for kaffi og kaker i koronavennlege former og Hornmusikklaget Varden stod for musikken.