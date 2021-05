Fartsekstremistane

Nyhende





Nyleg tok politiet to fartssyndarar som visstnok skal ha drive med kappkøyring i 80-sona på Aurvågvegen. Farta vart målt til nærare 160 km/t. Etter at vi la ut denne saka, gjekk fleire ut og kommenterte at det truleg er meir å hente, viss politiet gjennomfører kontrollar her eller der. Enkelte stadar, og sjølv i tettbygde strok, vert det meldt om den reinaste trenden med villmannskøyring.

Over hundre kommentarar til denne saka syner at folk er bekymra og til dels opprørte over fartsnivået og haldningane. Det gjeld ikkje berre overfor bilførarar, men også når det gjeld førarar av tohjulingar.

Dei aller fleste av oss – for ikkje å seie alle – har brote fartsgrensa. Og det er freistande, og enkelt, å trakke for hardt på pedalen, ikkje minst når sommardekka er komne på og forholda er fine. Men det finst altså ein del ekstremistar som går mange hakk vidare og set liv og helse til seg sjølve og andre på spel, som i det ferske dømet over.

I ein normalsituasjon vil akkurat det eksempelet resultere i rundt to år utan retten til å køyre bil. Dessutan vankar det fengselsstraff. Lovbrotet vert altså rekna på linje med promillekøyring. Og det er greitt nok, med tanke på dei potensielle følgjene slikt kan få. Det er elles eit faktum at unge menn er overrepresenterte på statistikken over fartssyndarar.

Politiet er velkomne til å halde fleire kontrollar, både når det gjeld fart og andre forhold, til dømes om ein køyrer i rusa tilstand. Men det trengst i tillegg meir haldningsskapande arbeid.

Både i grunnskule og på vidaregåande skule bør det bli meir fokus på trafikk, fart og rus. Køyreskulane har det på agendaen, men heller ikkje her kan det skade med betre informasjon om det potensielle skadeomfanget fart faktisk kan utgjere. Sist, men ikkje minst, har heimane og dei føresette eit ansvar som kanskje kan vere underkommunisert.