Nyhende

I fjor bestilte Møre og Romsdal fylkeskommune to masseuttakslokasjonar, på kvar si side av Nerlandsøybrua, i samband med realisering av ei ny bru. Frå starten av var både Teigeneset og Igesund dei to områda som peika seg ut. Framlegga møtte derimot motstand frå grunneigarar, spesielt på Teigeneset, noko som gjorde at både fylkeskommunen og kommuneadministrasjonen på slutten av året råda til å heller sjå til Verpingsneset som eit mindre konfliktfylt alternativ.