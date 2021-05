Torvik-regulering ut på offentleg ettersyn

Nyhende

Det vedtok formannskapet i Herøy denne veka. Formålet med planarbeidet er å legge betre til rette for Lextor Marine AS ved Torvika på Leinøya. Planen legg opp til endring i området kring verksemda frå dagens arealformål «Herberge og bevertningssted» og «Friluftsområde» til 7 nye arealformål som skal sikre vidare utvikling for verksemda, og dessutan legge til rette for at nye aktørar kan etablere seg lokalt.