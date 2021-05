Mai månad gir endra fristar og utgjevingar

Nyhende

– For min del ynskjer eg å informere om at dei som skal annonsere 17. mai-program bør merke seg at siste frist for slike er måndag 10. mai klokka 10.00, opplyser marknadskonsulent Caroline Frantzen Aklestad.

Vi kan legge til papiravisa for fredag 14. mai på grunn av Kristi Himmelfartsdag må produserast ferdig onsdag 12. mai.

Dei raude dagane i mai fører elles til litt endringar når det gjeld utgjevingane for Vestlandsnytt:

I veke 20, som startar med 17. mai på måndagen, kjem det papiravis berre fredag 21. mai.

Veka etter vert det utgjeving onsdag 26. og fredag 28. mai. Dette på grunn av andre pinsedag måndag 24. mai.

I tillegg kan vi minne om vår nettavis der vi publiserer saker kvar einaste dag, uavhengig av kva «farge» det er på dagane.