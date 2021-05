Underleg vegregulering på Teige

Nyhende

Det var med undring og ikkje lite skepsis eg las sakspapira til komande formannskapsmøte 4.5. Og saka om regulering ny veg Kvalsund - Kvalsvik

For det første. I saksutgreiinga argumenterer sakshandsamar med at det er for å imøtekome grunneigarane det vert lagt fram eit justert alternativ 2.

Dette inneber då at dei aktuelle grunneigarane knappast eig ein kvadratcentimeter av arealet i det justerte forslaget.

Dessutan er grunneigarane som no vert berørte, ikkje informerte, før vi les det i dokumenta til formannskapet. Heller ikkje styreformann eller dagleg leiar i Teigebogen AS, som med dette forslaget misser 13 parkeringsplassar i tillegg til minst to hyttetomter.

M.a.o. veldig enkelt å foreslå ei slik løysing, så lenge ein får vegen regulert vekk frå eigne eigedomar.

At det i saksframlegget konsekvent vert omtala som Naust på dei ferdigregulerte eigedomane mot sjøen, i motsetning til det som i reguleringsplanen er vedteke som RORBUDER OG HYTTER, får eg håpe er eit mistak. Og ikkje gjort mot betre vitande frå dei ulike sakshandsamarane si side.

Så til det som for meg og dei aller fleste andre er uforståeleg. Korleis kan kommunens administrative leiing, ved dette saksframlegget, fullstendig sjå vekk frå at det heilt sidan før 1975 i kommuneplanen er avsett eit spesifikt areal for den framtidige vegen Kvalsund - Kvalsvik. Og så skal berre ei lita snippe oppe på Skaret kome innunder denne planen. Til overmål måtte dette arealet takast med i reguleringa for Teigebogen AS, med ditto betaling for arealavgift.

Det som gjer denne saka enda meir uforståeleg er dette:

Der ligg i dag ein kommunal veg, Teigenesvegen, som i godkjend plan for Teigebogen AS og rorbuområdet langs Bogen, er planlagd som tilkomstveg for mellom 25 og 30 bueiningar, dvs. ikkje naust.

Desse skal då i staden inn på ein tildels sterkt trafikkert fylkesveg! Utan planlagd gang- og sykkelveg!

Ved å legge ny veg parallellt med Teigenesvegen, vil ein få ei løysing som gir gratis tilkomstveg. Samtidig som ein får ei fullgod løysing for framtidige mjuke trafikantar.

Eg berre spør: Skal denne moglegheita forkastast fordi kun éin oppsitjar, som attpå til ikkje er aktuell grunneigar, bygde huset lenge etter 1975, og som har som einaste grunn at han ikkje vil godta at vegen vert lagd i loveleg avstand frå tomta hans.

Dette fortel berre at det er nokre som ikkje vil arbeide for fellesskapet sitt beste.

Så langt eg kan sjå, så er fleire av dei som står som underteiknarar i brev vedlagt saka, ikkje grunneigarar på den aktuelle traseen planlagd for ny veg.

Det at dei to som allereie har bygningar på sjøeigedommane heller vil ha tilførsel til ein fylkesveg, i staden for ein eksisterande innregulert kommunal veg, er smått uforståeleg. Men greitt at dei signaliserer dette med si underskrift.

Til slutt må eg få nevne at ein mur som skissert på nordsida av Skaret, med bølgebråt, direkte frå ope hav, må koste meir enn ein tunell frå Bukvia og utom Skaret.

Men det er det heilt sikkert einkvan som burde ha innsett allereie.

Her håper eg at formannskap og politisk leiing kjenner si besøkstid og tek ansvar og forkastar dette forslaget frå admini- strasjonen. Med den kostnad og ulempe det justerte alternativ 2 inneber, må det vere langt meir fornuftig å gå over til ei løysing med tunell.

Med tunell unngår ein skjemmande skjeringar og fyllingar, umoglege murar og øydelagd kystlynghei. Som bonus får ein også overskot med stein og fornøgde menneske.