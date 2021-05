Samferdselsutvalet vil spleise på Goksøyr-toalett

Nyhende

Bjarne Kvalsvik for Uavhengig Valliste For Sunnmøre fekk med seg eit samla samferdselsutval på at fylkeskommunen, saman med Herøy kommune, Runde Miljøsenter eller eventuelt andre, skal gå i lag om eit spleiselag for å realisere eit nytt do i Goksøyra. Dette meiner Kvalsvik gir gode moglegheiter for å få til eit skikkeleg toalettanlegg på ein plass der turismen stadig aukar på.