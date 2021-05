Vil ha større gravplass på Flusund

Nyhende

Innleiingsvis då saka var oppe til handsaming torsdag vart to politikarar, Per Kristian Furø (Ap) og Gunn-Lise Voldsund (Sp), kjent inhabile. Fyrstnemnde er styreleiar for eit sameige som er grunneigar i gjeldande område på Flusund. Det var såleis lite tvil i habilitetsspørsmålet for Furø. Noko meir diskusjon blei det kring Voldsund som har ein onkel som er ein av grunneigarane i saka. Voldsund var ikkje direkte inhabil på grunn av slektskapet i seg sjølv. Kommunestyret kom likevel til at også ho var inhabil, mot tre røyster, heimla med habilitetsreglane paragraf 6 andre ledd. Dei slår fast at nærleiken til familiemedlemmer har noko å seie.