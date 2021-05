Nyhende

Herøy frivilligsentral ønskjer å etablere ei BUA-ordning ved Herøy kulturhus, og kommunen tek no saka vidare. Etter vedtak i utval for næring, kultur og idrett har kommuneadministrasjonen fått i oppdrag å jobbe vidare med sikte på etablering av eit slikt tilbod for barn og unge i Herøy.