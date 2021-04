Vil be om utsetting for prosjektoppstart

Nyhende

I kjølvatnet av den samrøystes avgjersla i kommunestyret i mars, om å plassere dei forureina mudringsmassane frå Fosnavåg hamn i eit deponi i Paradisbukta, har det blitt kjent at MOWI i ein mail har sagt at dei ikkje ønskjer ei slik løysing. Deira lakseslakteri på Eggesbønes ligg rett ved lokasjonen som no blir regulert om til industriareal. Det har ikkje lukkast kommunen å kome i vidare dialog med konsernstyret etter denne sjokkbeskjeden.