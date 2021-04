Nyhende

Vårsola blenkjer i bakkane og liene byrjar så smått å grønke som hagar. Mai står for døra, og ved Herøy vidaregåande skule er russen klare for å ta til på vårens høgdepunkt. Men for andre året på rad gjer pandemien at også årets russefeiring blir annleis. Russepresident Nathalie Strømsnes trur likevel at det kan bli ei fin tid.