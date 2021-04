Nyhende

I eit vedtak i oppvekstutvalet førre veke tilrår politikarane at byggjeprogrammet for ny Bergsøy skule bør reviderast, kvalitetssikrast og sendast over til kommunestyret for ny handsaming, samstundes som fullfinansiering av prosjektet skal søkjast innarbeida i budsjett og økonomiplanen for 2022–2026. Utvalet vart i sitt møte orientert om kva tidlegare vedtak som er gjort i saka, som til dømes at nytt skulebygg er vedtatt å stå på området mellom Bergsøy skule Blåhaugen og Ytre Herøy ungdomsskule.