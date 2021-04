Ordføraren vil jobbe for å skifte anløpsstad til Mjølstadneset

Nyhende

– Det byrjar å haste med dette. Så snart Stad skipstunnel er på plass vil den opne for andre leier, og då er det viktig at vi som kommune er på hogget før andre kjem oss i forkjøpet, sa Prytz då han bad om løyve til å ta ei aktiv rolle i å promotere anløpsstad-skifte for dei to selskapa.