Då vi stengde butikken, hadde vi litt dårleg samvit med tanke på dei som på ein måte var avhengige av oss. Men dei fleste hadde forståing for at vi måtte legge ned drifta.

Nyhende

Etter kvart vart det klart at omsetninga ikkje var stor nok til at butikkdrifta lønte seg. Men etter at Marit Skogen hadde slutta, gjekk det ikkje lenge før folk i bygdene her kom med eit sterkt ynske om at det måtte verte ny butikkdrift. Dei sakna nærbutikken.