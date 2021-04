Maraton-orienteringar i Herøy formannskap

Nyhende

Både drifta ved Herøy gard, deponi for massane frå Fosnavåg hamn og ny Bergsøy skule skapte fleire timars lange diskusjonar då Herøy formannskap hadde møte denne veka. Nokre politikarar meiner at det no hastar med å kome med tydlege avgjersler i dei nemnde sakene. Andre synest at det kanskje går vel fort i svingane.