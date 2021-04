Han er vår nye journalist

Nyhende

Det seier Vestlandsnytt sitt ferskaste tilskot, Geir Egil Eiksund (32) på sin aller første dag i den nye jobben.

Eiksund, som er oppvaksen i Ørsta, fullførte ein bachelorgrad i journalistikk ved Høgskulen i Volda for snart ni år sidan.

– Ungdomsdraumen var å bli journalist, fortel han.

Men då siste eksamen var i boks, fekk han lyst til å prøve noko heilt anna, så han reiste til Oslo, der han tok ein bachelorgrad i nordisk språk i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning (PPT), så han kunne jobbe som lærar.

– Eg jobba først eitt år i ungdomsskulen, og så hadde eg fire år i vaksenopplæringa i Oslo, fortel Eiksund.

Det var eit yrke han treivst godt i – men så fekk sambuaren tilbod om jobb i Ørsta.

– Då vart det litt vanskeleg å seie nei, i og med at det er der eg kjem frå, seier Geir Egil.

Paret busette seg i Volda i fjor haust, og i oktober vart Eiksund tilsett i eit vikariat som sakshandsamar ved skuleseksjonen i Ørsta kommune. Så dukka stillinga i Vestlandsnytt opp.

Nysgjerrig og «altetande»

– Eg søkte på stillinga av fleire grunnar. Éin av dei var at eg har kjent meir og meir på at eg ønsker å jobbe som det eg er utdanna til, og no når eg har flytta frå Oslo, er terskelen for å prøve noko nytt mykje lågare enn han var for nokre år sidan, seier Eiksund.

Interessefelta hans passar dessutan som «fot i hose» med lokalavis-yrket.

– Eg er litt sportsidiot, men synest også det er veldig kjekt med kulturelt stoff. Og så må eg seie at eg har blitt meir interessert i politikk etter å ha jobba på Ørsta rådhus i eit halvt år. Det er gøy med politiske prosessar, seier Eiksund.

Han omtalar elles seg sjølv som ein «altetar» som synest det meste kan vere spennande.

– Eg kjem hit med «blanke ark» og er open for det meste. Eg ønsker å treffe interessene her ute på øyane, som ikkje nødvendigvis er dei same som der eg kjem frå, seier han, og legg til:

– Eg veit ikkje heilt kva eg går til, men gler meg veldig.

Lanserer bok

Skrivetrening er også noko Eiksund set pris på i den nye jobben, sjølv om han ikkje har reint lite frå før. Eiksund har nemleg nettopp skrive ei nynorsk barnebok, «Kampen», som vert gitt ut på Det Norske Samlaget måndag 3. mai.