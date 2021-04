Vrien gravplass-utfordring for lokalpolitikarane i Herøy:

Formannskapet vil forhandle meir på Flusund

Herøy formannskap tilrår at kommunen skal etablere urnelund på Flusund og vil at administrasjonen skal forsøke å forhandle med grunneigarane her om vidare utviding av gravplasskapasiteten.