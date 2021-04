Nyhende

Slik grunngir Anders Riise kvifor han ønskjer at Nerlandsøybrua skal lysast ut som totalentreprise, medan samferdselsdirektøren vil at den entrepriseforma som allereie er oppstarta for brua skal vidareførast. No blir spørsmålet om entrepriseform utsett til utbyggingsutvalet for bygg og vegsaker skal møtast igjen 19. mai.