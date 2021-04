Utlendingane heim på fri – gir verfta utfordringar

Nyhende

– Vi har sett an situasjonen fram til påske, litt i påvente av endra retningslinjer. Men no får dei mange som har stått på ekstra, høve til å reise heim ein periode. Og no har vi begynt å kome i manko på arbeidskraft, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide ved Myklebust Verft.