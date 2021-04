Stolte av å kunne vise fram Herøy sin nye brannstasjon på Eggesbønes:

– Den representerer det beste av det beste

Den nye hovudbrannstasjonen og basen for anlegg- og driftsavdelinga til Herøy står ferdig på Eggesbønes – til stor glede for brannvesenet i kommunen. Det moderne nybygget stettar no alle pålagde krav etter arbeidsmiljølova og er rigga for framtida.