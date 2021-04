Gledeleg og viktig asfaltsatsing

Nyhende

Vi har ved fleire høve dei seinare åra skrive om manglande løyvingar til lokale fylkesvegar, med tilhøyrande forfall som resultat. Seinast i fjor haust hadde vi illustrerande fokus på tilstanden på fleire lokale fylkesvegar, med krakelering, hol og tilhøyrande fare for trafikksikkerheita som gjennomgangstema.

Med dette som bakteppe, er det ekstra gledeleg å registrere at det i Herøy og Sande, nærare bestemt på den største av øyane våre – Gurskøya – vert eit større arbeid med asfaltering denne sesongen. Denne gongen er det ikkje snakk om ei lita stripe på to eller tre kilometer her eller der, slik vi har sett mange døme på dei seinare åra, men i staden ei større samanhengande asfaltering.

I grove trekk skal det nemleg kome nytt, fast dekke frå Herøybrua, sørover til Moltustranda, Gjerdsvika og heilt inn til Gurskebotn. I førre avis kom det melding om ei tilleggsløyving til fylkesvegane, og det fører i neste omgang til at det truleg vert nær 6 km nytt dekke mellom Skogevatn, altså i tillegg til dei tretti kilometerane med fast dekke som allereie er klubba gjennom.

Om alt dette fell på plass som planlagt, er det svært bra. Det inneber også at dei som spelar inn det lokale behovet for utbetringar, står på og får gjennomslag for sine krav og ynskje.

Den intensiverte satsinga på vegdekket ber vonleg også håp om at meir midlar til fast dekke kan bli ein trend, ei opptrapping som vil gje resultat også for andre fylkesvegar som sårt skrik etter betre dekke etter mange års slitasje og tungtransport. Kanskje kan også kommunane kome etter, med meir midlar til vedlikehald av kommunevegane.

Vegar og framkomelegheit handlar ikkje berre om trafikksikkerheit, men også om folkehelse og trivsel, om ein strekker betydninga litt.