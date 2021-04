Nyhende

Etter at også Frøystadmyrane ligg an til å bli skrota som alternativ til ny gravplass for Bergsøy og Leinøy, minkar det på alternativ til utviding av gravplassen i Flusund. Frå før er Grønhaugen og Berge vekklagde som alternativ, og etter grunnundersøkingar tilrår kommunedirektøren det same for Frøystadmyrane-alternativet.