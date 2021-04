Kari gir seg i Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining – var primus motor bak etableringa:

– Svært givande arbeid

Kari Ristesund seier frå seg leiar- og styreverv i Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining etter 12 år i trufast engasjement. Det same gjer fleire i styret. No har Ristesund eit brennande ønskje om at det gode arbeidet til foreininga må vidareførast.