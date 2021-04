Nyhende

Alle testane på covid-19 som var tekne i går av elevar og tilsette ved Herøy vidaregåande skule har kome på svar på, med negativt resultat, opplyser kommuneoverlegen no i kveld.

- Alle dei testa personane går ut av karantene i kveld. Det vert ikkje sett i verk andre tiltak i Herøy utover ei generell oppmoding til alle om å melde seg for test så snart ein har mistanke om at ein har vore utsett for smitte, eller berre har svake symptom, heiter det frå Bjørn Martin Aasen.