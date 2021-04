Nyhende

Historisk låge kraftprisar og betydeleg lågare inntekter frå vasskraftproduksjonen pregar Tussa sitt årsresultat for 2020. Gode resultat frå IKT- og installasjonsverksemda, i tillegg til vinst på sal av aksjane i straumsalsverksemda, bidrog til at det økonomiske resultatet for året likevel vart godt.