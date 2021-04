Sett i gang statleg aksjon - fryktar grunnstøting i natt

Nyhende

− Forholda har endra seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymra for at fartøyet ikkje følgjer den drivbana den opphavlege planen var basert på. Vi setter derfor statleg aksjon nå, slik at vi får moglegheit til å sette slep på havaristen. Samtidig førebur vi oss på et verstefallsscenario med grunnstøyting, seier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i ei pressemelding.