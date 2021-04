Nyhende

Etter at det nærast ut av det blå kom fram at Norled og fylkeskommunen hadde avtalt å setje inn Os i staden for Austevoll, faktisk allereie til sommaren, har det blitt høg temperatur i denne saka i Sande. Grendelaga i ytre er svært kritiske og lokalpolitikarar har vore ute med ulike ytringar om endringa som altså medfører redusert kapasitet på sambandet.