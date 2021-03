Nyhende

Herøy kommune har peika ut fortau i Bergslibakken og skuleområdet på Bergsøy som trafikktryggingstiltak innafor spleiselagsordninga og søkjer fylket om å dekke halvparten av kostnaden med tiltaka. Samla kostnad for dei to prosjekta er rekna til 2,1 millionar kroner. Begge tiltaka er planlagde for gjennomføring i 2022.