Torskelokalitet i Sande ikkje skredutsett - ber om behandling av sjølve søknaden

Nyhende

Anlegget på sjøen er ikkje utsett for skred, og risikoen for at forankringar kan bli trefte at skred, vert rekna som svært lita, med sannsynlegheit på lågare enn 1:100. At fleire av forankringane kan bli trefte samstundes, med så stor kraft at anlegget vert negativt påverka, har mindre sannsynlegheit enn 1:1000.

– OK med torskeoppdrett Fiskeridirektoratet gir grønt lys for planane om torskeoppdrett i Sande.

Det kjem fram av ein 35 sider lang rapport som er utarbeidd av Asplan Viak. Her har ein rekna sannsynlegheit for skred, flodbølgje og skredskyer.

Knut Andersen i selskapet Sunnmøre Torsk AS ber på bakgrunn av rapporten om at Sande kommune no går til behandling av sjølve søknaden. Det gjeld selskapet sin dispensasjonssøknad om løyve til å etablere eit oppdrettsanlegg for torsk i sjøen på indre Skredestranda.

– All nødvendig dokumentasjon for behandling av vår søknad litt føre, skriv Andersen.