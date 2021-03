Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune har bede Riksantikvaren fatte vedtak etter paragraf 10 i kulturminnelova når det gjeld bustadbygging i Øvre Flusund. Eit positivt vedtak vil bety at grunneigaren, heilt eller delvis, får dekka kostnadene med dei arkeologiske utgravingane som er kravd for at reguleringsplanen kan godkjennast. Ordninga gjeld tilfelle der kostnadene blir urimeleg høge.