Desse eigedomane skifta eigar på Ytre Søre i mars

Nyhende

Herøy kommune



Gnr 62, bnr 41, seksjon 1 er overdratt fra Harald Hagen til Hanne-Lise P Hagen (26.02.2021)

Gnr 62, bnr 41, seksjon 1 er solgt for kr 500.000 fra Hanne-Lise P Hagen til Bernhard M Gulbrandsen (26.02.2021)

Leinevegen 1 (Gnr 24, bnr 27) er solgt for kr 2.550.000 fra Marthe Nærø til Emma Sofie Warholm og Johan Warholm (01.03.2021)

Andel av Gnr 55, bnr 29 er overdratt til Kaston As (03.03.2021)

Gjertnesmarka 4 C (Gnr 23, bnr 57, seksjon 2) er solgt for kr 2.490.000 fra Norhus Ørsta As til Andrea Myklebusthaug (05.03.2021)

Gnr 60, bnr 87 er solgt for kr 1.100.000 fra Ola Haarstad, Per Oddvin Moltubakk, Tormund Petter Moltubakk og Øystein Per Moltubakk til Bernhard M Gulbrandsen (08.03.2021). Salget omfatter også Gamlevegen 18 (Gnr 60, bnr 358)

Gnr 26, bnr 269 er solgt for kr 1.250.000 fra Tarberg B As til Henry A Karlsen Nordheim og Nina Stefine Tomasgård (09.03.2021)

Myrvågtoppen 34 (Gnr 46, bnr 95) er solgt for kr 780.000 fra Bt Utbygging As til Anders Odden Pedersen og Eirin Muren Hattrem (09.03.2021)

Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 6) er overdratt fra Margot Johanne Remøy til Leger Uten Grenser Norge Medecins og Nasjonalforeningen For Folkehelsen (10.03.2021)

Øvre Bergslia 15 (Gnr 30, bnr 44) er overdratt fra Kjartan Fagerlund til Sissel Fagerlund (10.03.2021)

Elsebøvegen 7 A (Gnr 29, bnr 32, seksjon 1) er solgt for kr 2.100.000 fra Alf-Sigmund Hjelmeseth til Elisabeth Dahl Hjelmeset og Ludvik Arne Hjelmeset (10.03.2021). Salget omfatter også Elsebøvegen 7 C (Gnr 29, bnr 32, seksjon 3).

Svingen 8 (Gnr 37, bnr 381, seksjon 6) er solgt for kr 1.750.000 fra Leger Uten Grenser Norge Medecins og Nasjonalforeningen For Folkehelsen til Karita Andreassen (10.03.2021)

Teigelia 34 A (Gnr 4, bnr 329, seksjon 1) er solgt for kr 304.897 fra Kvalsund & Teige Byggefelt As til Linda Øvrelid (11.03.2021)

Gnr 33, bnr 23 er solgt for kr 540.000 fra Sævik Invest As til Herøy Kommune (12.03.2021)

Gnr 36, bnr 142 er overdratt fra Herøy Kommune til Belinda Jo Gatten Strand, Belinda Nilsen, Camilla Magerøy Næverlid, Da Silva A Kelma Pereira, Haldor H Hjelmeseth, Ida Cathrin Myklebust, Karina H Hjelmeseth, Kjell Edward J Fure, Lene Søvik Huldal, Magnus Magerøy Næverlid, Marvin Keith Strand, Ole-Kristoffer Nilsen, Preben Sævik, Sidsel Skorpen, Stian Ingebrigtsen, Stian Tollås og Sveinung Gjelseth (16.03.2021)

Gnr 4, bnr 305 er solgt for kr 600.000 fra Odd Harald Kvalsund og Renate Kvalsund til Jørgen Berge Baastad og Veronika Kvalsvik (17.03.2021)

Gnr 16, bnr 150 er overdratt fra Anne Kirsti Bøe Dybvik til Leidulf Bøe Dybvik (17.03.2021)

Gerhard Voldnes´ veg 2 (Gnr 34, bnr 103, seksjon 3) er overdratt fra Kami Rose K Nilsson til Magnus Bergseth (18.03.2021)

Nedre Sørlia 19 (Gnr 36, bnr 97, seksjon 10) er solgt for kr 4.100.000 fra Ida Cathrin Myklebust og Kjell Edward J Fure til Kai Dortin Nilsen (18.03.2021)

Gerhard Voldnes´ veg 2 (Gnr 34, bnr 103, seksjon 5) er overdratt fra Magnus Bergseth til Kami Rose K Nilsson (18.03.2021)

Gnr 26, bnr 245, seksjon 5 er solgt for kr 950.000 fra Aleksander Leine til Benedicte Reite Hansen (18.03.2021)

Toftestøvegen 8 (Gnr 37, bnr 283, seksjon 4) er solgt for kr 2.150.000 fra Aage Moltu Espeseth til Preben Rønnestad Ivarjord (18.03.2021)

Remøy 63 (Gnr 12, bnr 91) er solgt for kr 1.100.000 fra Mariyana Ilieva Shopova til Hans Ove Garnes og Trine I Garnes (19.03.2021)

Gjertnesmarka 2 A (Gnr 23, bnr 56, seksjon 3) er solgt for kr 2.440.000 fra Norhus Ørsta As til Marthe Nærø (22.03.2021)

Gnr 25, bnr 104 er solgt for kr 33.600 fra Herøy Kommune til Jallis As (23.03.2021)

Sande kommune

Dekkevegen 19 (Gnr 6, bnr 162) er solgt for kr 2.050.000 fra Tore Løvøy og Torill Hjelle til Ann-Lena Vonheim (08.03.2021)

Gnr 86, bnr 261 er solgt for kr 140.103 fra Elisabeth Haugen Brune, Gro Haugen, Hans Petter Haugen, Harald Haugen, Inger Johanne Stokke, Jan Roger Haugen og Reidun Sandanger til Sande Kommune (11.03.2021)

Borghildvegen 1 B (Gnr 29, bnr 37, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Jørn Olsen og Nora Jakupi Skinnes til Irene Elin Varholm Skare (17.03.2021)

Sjølyst 22 (Gnr 13, bnr 56, seksjon 2) er solgt for kr 2.550.000 fra Skipsservice Eiendom As til Eva K Langlo Røyrhus og Inge Hole (22.03.2021)

Øvre Hallelia 24 B (Gnr 29, bnr 8, seksjon 1) er solgt for kr 1.500.000 fra Siv Helen Johnson Tødenes til Iselin Skarmyr Sætre (26.03.2021)

Ulstein kommune

Andel av Storehaugen 4 C (Gnr 33, bnr 32, seksjon 4) er overdratt for kr 1.151.000 fra David Rise til Ingrid Marita Sundnes (26.02.2021)

Prost Ankers gate 13 (Gnr 8, bnr 553) er solgt for kr 1.000.000 fra Ann Kari Sundal Skotheim og Trond Scotty Skotheim til Meisterbygg Møre As (26.02.2021). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 554.

Andel av Fløvegen 253 (Gnr 5, bnr 1) er overdratt fra Geir Arne Flø til Anne-Julie Flø Øvrelid, Aud-Hilde Flø Aschehoug, Jardar Magne Flø, Laila Midtflø og Terje Leif Flø (01.03.2021). Overdragelsen omfatter også Gnr 5, bnr 65. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 156. Overdragelsen omfatter også andel av Osbergvegen 60 (Gnr 7, bnr 193)

Andel av Tytebærhaugen 8 (Gnr 7, bnr 563) er overdratt fra Stefan Waage til Randi Oline Holen (01.03.2021)

Bjørndalvegen 7 (Gnr 8, bnr 100, seksjon 3) er overdratt fra Balanse Eigedom As til Rekne As (02.03.2021)

Vikegjerde 16 D (Gnr 8, bnr 421, seksjon 4) er solgt for kr 2.350.000 fra Gerd Nagelgaard til Kjersti Meli Storhaug (02.03.2021)

Gjerdegata 8 (Gnr 8, bnr 81) er solgt for kr 3.625.000 fra Tove Rigmor Moldenes til Husly As (03.03.2021)

Sjøgata 40 (Gnr 8, bnr 543, seksjon 12) er solgt for kr 6.000.000 fra Ulsteinvik Utvikling As til Janni Åsebø Myklebust og Rune Palmar Myklebust (04.03.2021)

Andel av Hovsetsvingane 1 (Gnr 9, bnr 490) er overdratt fra Ivar Andreas Tynes til Myrtel J Lind Thomassen (04.03.2021)

Dyrda 42 (Gnr 25, bnr 390, seksjon 7) er solgt for kr 2.525.000 fra Ørsta Byggservice As til Monica Nykrem (04.03.2021)

Johanmarka 6 (Gnr 70, bnr 98, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Henriette Sunde til Siv Line Muldal (05.03.2021)

Osbergvegen 25 (Gnr 7, bnr 54) er solgt for kr 2.010.000 fra Geir-Helge Notanes til Ann Helen Gjerde (05.03.2021)

Holsekervegen 50 (Gnr 10, bnr 4, seksjon 2) er solgt for kr 5.400.000 fra Framtidsbolig As til Ole Kevin Knappen og Taran Kristine Findsen (05.03.2021)

Gamlevegen 85 (Gnr 9, bnr 400, seksjon 1) er solgt for kr 3.670.000 fra Joachim Goksør Magnussen og Mari Uhlen til Marita Aasen Håheim (09.03.2021)

Dyrda 52 (Gnr 25, bnr 390, seksjon 2) er solgt for kr 2.800.000 fra Kjell Lars Moldskred og Lindor Bjørn Skeide til Ulstein Kommune (09.03.2021)

Einehaugen 43 (Gnr 18, bnr 37) er solgt for kr 650.000 fra John Harald Haddal til Inger-Marie Krogstad og Tommy Solibakke (09.03.2021)

Vikegjerde 16 E (Gnr 8, bnr 421, seksjon 2) er solgt for kr 2.830.000 fra Arne Inge Garnes til Øyvind Magnus Kopperstad (10.03.2021)

Gnr 26, bnr 52 er overdratt for kr 310.800 fra Green Yard Kleven Eiendom As til Cesilie Sundgot og Frode Hammerseth (12.03.2021)

Sundgotvegen 125 (Gnr 29, bnr 42, seksjon 5) er solgt for kr 1.575.000 fra Thore Myrvågnes til Anda Saracinska (12.03.2021)

Vikegjerde 22 C (Gnr 8, bnr 414, seksjon 5) er solgt for kr 3.200.000 fra Jan Ivar Haraldsvik til Hege Teigene Dimmen (18.03.2021)

Hovsetråsa 85 (Gnr 10, bnr 258) er overdratt fra Kinland Støylane As til Kinland Property Iv As (19.03.2021)

Bjørndalvegen 2 C (Gnr 8, bnr 84, seksjon 30) er solgt for kr 1.625.000 fra Rome Utvikling As til Thea Kvalsund Taklo (22.03.2021)

Osbergvegen 30 (Gnr 7, bnr 786, seksjon 2) er solgt for kr 2.425.000 fra Tømrer Prosjekt As til Tommy Hatløy (22.03.2021)

Dyrda 40 (Gnr 25, bnr 390, seksjon 8) er solgt for kr 2.525.000 fra Ørsta Byggservice As til Jan Arne Kløvjan Ringstad (25.03.2021)

Vanylven kommune

Syvdefjordvegen 439 (Gnr 89, bnr 53) er solgt for kr 1.230.000 fra Ingunn Sølvi L Aasen til Bjørn Ivar Gramm (03.03.2021). Salget omfatter også Gnr 89, bnr 258

Gnr 148, bnr 101 er overdratt fra Kjell Rune Molvik til Arne Sigmund Nystøyl (08.03.2021)

Gnr 148, bnr 100 er overdratt fra Kjell Rune Molvik til Dag Olav Molvik (08.03.2021)

Krokevegen 42 (Gnr 53, bnr 1) er overdratt for kr 250.000 fra Audun Kjell Hellebust til Sigur-Per Hellebust (08.03.2021). Salget omfatter også Krokevegen 52 (Gnr 53, bnr 5).

Andel av Gnr 81, bnr 18 er overdratt fra Oddhild Pedersen Voldsund, Ole Kristian Voldsund og Solveig Anny Voldsund til Alf Petter Voldsund (12.03.2021)

Andel av Gnr 81, bnr 27 er overdratt fra Alf Petter Voldsund, Ole Kristian Voldsund og Solveig Anny Voldsund til Oddhild Pedersen Voldsund (12.03.2021)

Andel av Gnr 81, bnr 17 er overdratt fra Alf Petter Voldsund, Oddhild Pedersen Voldsund og Solveig Anny Voldsund til Ole Kristian Voldsund (12.03.2021)

Andel av Gnr 81, bnr 7 er overdratt fra Magnar Rolf Voldsund til Alf Petter Voldsund, Oddhild Pedersen Voldsund, Ole Kristian Voldsund og Solveig Anny Voldsund (12.03.2021). Overdragelsen omfatter også Gnr 81, bnr 17. Overdragelsen omfatter også Gnr 81, bnr 18- Overdragelsen omfatter også Gnr 81, bnr 27

Andel av Gamlevegen 18 (Gnr 11, bnr 8) er overdratt fra Hanne Irja Fiskaa Øren til Aksel Fiskaa Øren (15.03.2021)

Gnr 71, bnr 97 er overdratt fra Britt Karin Løvold og Leif Andreas Løvold til Elias Bakkebø (18.03.2021)

Redsevegen 100 (Gnr 110, bnr 1) er solgt for kr 1.000.000 fra Marit Johanne Redse til Jonny Lidvin Lade (23.03.2021). Salget omfatter også Redsevegen 99 (Gnr 110, bnr 2).

Hareid kommune

Hareidsvegen 396 (Gnr 52, bnr 64) er solgt for kr 1.200.000 fra Jan Per Bigset til William Thorseth (26.02.2021)

Andel av Snipsøyrdalsvegen 474 (Gnr 61, bnr 2) er overdratt for kr 850.000 fra Ola Håkonsholm til Regine Nevstad Overvåg (09.03.2021)

Andel av Bautevegen 56 (Gnr 77, bnr 26) er overdratt for kr 860.018 fra Andrej Jakomin til Metka Ferlic (10.03.2021)

Løberget 3 (Gnr 77, bnr 23) er solgt for kr 1.100.000 fra Jan Einar Nakken til Tomasz Jakub Torun (16.03.2021). Salget omfatter også Gnr 77, bnr 32. Salget omfatter også Gnr 77, bnr 33. Salget omfatter også Gnr 77, bnr 141

Løberget 3 (Gnr 77, bnr 23) er overdratt fra Per Pedersen til Jan Einar Nakken (16.03.2021). Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 32. Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 33. Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 141.

Pålhaugen 8 (Gnr 41, bnr 745) er solgt for kr 2.000.000 fra Reidar Gøsta Stridh til Britt-Marit Liaset Røren og Kai Endre Stridh (19.03.2021). Salget omfatter også Gnr 41, bnr 941

Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt fra Lars Holstad til Oddlaug Holstad (25.03.2021)

Andel av Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt for kr 37.500 fra Arne Skotte til Liv Mork Holstad (25.03.2021)

Andel av Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt for kr 37.500 fra Hanne Skotte til Liv Mork Holstad (25.03.2021)

Andel av Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt fra Svein Magne Holstad til Liv Mork Holstad (25.03.2021)

Andel av Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt fra Rønnaug Skotte til Arne Skotte og Hanne Skotte (25.03.2021)

Røysetvegen 261 (Gnr 51, bnr 15) er overdratt fra Oddlaug Holstad til Rønnaug Skotte og Svein Magne Holstad (25.03.2021)